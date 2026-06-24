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Gaziantep Şehir Hastanesi genetik tanıda bölgesel referans merkezi oldu

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Gaziantep Şehir Hastanesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi, yapay zeka destekli sistemler ve yeni nesil genetik analiz teknolojileriyle çocukluk çağı kalıtsal hastalıkları, genetik hastalıklar ve bazı kanser türlerine yönelik tanı hizmeti sunuyor. Yapay zeka sayesinde analiz süreleri kısalırken, merkez çevre illere de hizmet veriyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi'nde, yapay zeka destekli sistemler ve yeni nesil genetik analiz teknolojileriyle tanı hizmeti sunuluyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, merkezde Sitogenetik, Moleküler Sitogenetik ve Moleküler Genetik birimlerinde çalışmalar yürütülüyor.

Merkezde, çocukluk çağı kalıtsal hastalıkları, çeşitli genetik hastalıklar ve bazı kanser türlerine yönelik analizler gerçekleştiriliyor.

Açıklamada, yapay zeka ve makine öğrenmesi destekli sistemlerin kullanılmasıyla bazı genetik analizlerin sonuçlanma süresinin kısaldığı belirtildi.

Merkezde kromozom analizleri, FISH testleri, Yeni Nesil Dizileme (NGS), Sanger Dizileme, Real-Time PCR ve MLPA gibi yöntemlerle incelemeler yapıldığı aktarıldı.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, merkezin ileri teknoloji altyapısı ve uzman kadrosuyla bölgedeki sağlık hizmetlerine katkı sunduğunu ifade etti.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan da merkezin, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da hizmet verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Safiyenur Aydaş
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