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Gaziantep'te Hastanede Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Sağlık Haberleri

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan devlet hastanesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Hastanenin poliklinik alanında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olay sonrası hastanenin poliklinik alanını tedbir amaçlı kapattı ve güvenlik önlemi aldı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki devlet hastanesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Hastanenin poliklinik alanında iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu İbrahim Halil B, Fatih Eren B. ile Kemal Ş. yaralandı.

Polis ekipleri olay sonrası hastanenin poliklinik alanını tedbir amaçlı kapattı ve güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Sağlık

Gaziantep Sağlık Haberler

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