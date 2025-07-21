Gaziantep'te acil servisler denetlendi

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda kent genelindeki devlet hastanelerinin acil servislerinde denetim yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu saha değerlendirmeleri kapsamında başta acil servisler olmak üzere pek çok hizmet alanı, başhekimlerin ve yöneticilerin katılımıyla yerinde incelendi.

Denetimde, Gaziantep Şehir, 25 Aralık Devlet, Şehitkamil Devlet, Abdulkadir Yüksel Devlet, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma hastanelerinde acil servislerin işleyişi ve sağlık personelinin hasta yaklaşımı ele alındı.

Açıklamada, gerçekleştirilen denetimlerin sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir gelişimini sağlamak ve aksayan noktaları tespit etmek, hasta memnuniyetini artırmak için yapıldığı ifade edildi.