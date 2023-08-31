Fransa'da Kalp Krizi Geçiren Kişi Ambulansın Geç Gelmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Fransa'nın Herault bölgesinde, kalp krizi geçiren kişinin, ailesinin ısrarlı aramalarına karşın ambulansın saatlerce gelmemesi sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Ülkede sağlık krizi yaşanırken, acil servislerde personel yetersizliği ve grev nedeniyle hizmet verilemediği belirtiliyor.

Fransa'nın Herault bölgesinde, kalp krizi geçiren kişinin, ailesinin ısrarlı aramalarına karşın ambulansın saatlerce gelmemesi sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, soyadı paylaşılmayan 74 yaşındaki Jean-François, haziran ayında evinde kalp krizi geçirince ailesi, acil servisi arayarak ambulans talebinde bulundu.

Yaşlı adamın ailesi 3 kez acil servis hattını arasa da telefondakiler hastanın sağlık durumunun ciddi olmadığını ve ellerinde bir adet bulunduğunu gerekçe göstererek, ambulans göndermeyeceklerini iletti.

Ailenin üst üste ısrarlı aramaları üzerine ambulans yaklaşık 5 saat sonra hastayı almaya geldi. Ancak yaşlı adam bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jean-François'nın kızlarından biri Fransız basınına yaptığı açıklamada, amcasının acil hattaki görevliye "Ambulans göndermeniz için abimin illaki kanında boğulması mı gerekiyor?" dediği, görevli personelin de "Evet onun gibi bir şey" diye karşılık verdiğini iddia etti.

Yeni ortaya çıkan ve ülkede gündem olan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ülkede sağlık krizi

Fransa'da Kovid-19 ile başlayan sağlık krizi, birçok sağlık çalışanının emekliye ayrılması, bir kısmının aşırı yoğunluk nedeniyle başka sektörlere yönelmesi üzerine ciddi boyutlara ulaştı.

Özellikle yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu kırsal bölgelerde halihazırdaki yatak kapasitesi ve personel sayısı yetersiz kalıyor.

Personel yetersizliğinin yanı sıra acil servisler de çalışanların grevi nedeniyle birçok bölgede hizmet veremiyor.

Son olarak La Provence gazetesi, ülkedeki hastanelerin acil servis bölümlerinin büyük bir kriz yaşadığını yazmıştı.

Haberde, tedavi için gelenlerin, personel eksikliği ve yoğunluk nedeniyle hastanelerin bahçesine konulan yataklara yerleştirildiği ve doktorların bir kısmının yoğunluğu azaltmak için hastaları bahçede ön muayeneden geçirdiği aktarılmıştı.