Haberler

Fıtıkla uzun süre yaşamak ciddi risklere neden olabiliyor

Fıtıkla uzun süre yaşamak ciddi risklere neden olabiliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Dr. Mehmet Uluşahin, fıtık ameliyatlarının güvenli olduğunu, ancak fıtıkla uzun süre yaşamanın ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurguladı. Fıtığın nedenleri ve belirtileri hakkında bilgi verdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Uluşahin, fıtık ameliyatlarının son derece güvenli olduğunu, buna karşın fıtıkla uzun süre yaşamanın ciddi riskler barındırdığını bildirdi.

Uluşahin, yaptığı yazılı açıklamada, fıtığın, karın duvarındaki zayıf bir noktadan iç organların dışarı doğru çıkmasıyla oluştuğunu belirtti.

Ağır kaldırma, kronik öksürük, kabızlık, gebelik, obezite ve daha önce geçirilmiş ameliyatların fıtık gelişimini kolaylaştıran başlıca nedenler olduğuna işaret eden Uluşahin, fıtıkların başlangıçta basit şişlik gibi algılanabildiğini, zamanla büyüyen fıtıkların ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade etti.

Uluşahin, en sık kasık fıtıklarıyla karşılaşıldığını dile getirerek, "Kasık fıtıkları özellikle erkeklerde daha yaygındır. Yaşam boyu görülme riski yüzde 25'e kadar çıkabilmektedir. Ayakta durmakla, öksürmekle ya da ıkınmakla belirginleşen şişlik, ilerleyen süreçte ağrıya ve hareket kısıtlılığına neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Göbek fıtıklarının özellikle gebelik sonrası kadınlarda ve fazla kilolu bireylerde daha sık görüldüğünü belirten Uluşahin, ameliyat yeri (insizyonel) fıtıklarının ise daha önce karın ameliyatı geçiren hastalarda ortaya çıktığını kaydetti.

Uluşahin, bağırsak torbası bulunan hastalarda görülen parastomal fıtıkların özel hasta grubunu oluşturduğuna dikkati çekerek, bu durumun torba kullanımında zorluk, cilt problemleri ve enfeksiyon riski gibi ciddi sorunlara yol açabildiklerini aktardı.

"Cerrahi yöntem hastaya özel olarak planlanıyor"

Fıtıkların zamanla büyüme eğiliminde olduğuna işaret eden Dr. Öğretim Üyesi Uluşahin, tedavi edilmeyen vakalarda organ sıkışması, bağırsak tıkanması ve hayati risk taşıyan boğulmuş fıtık gelişebileceğine dikkati çekti.

Uluşahin, bu nedenle fıtık belirtileri fark edildiğinde vakit kaybetmeden genel cerrahi uzmanına başvurulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Günümüzde fıtık ameliyatlarının açık ve laparoskopik (kapalı) yöntemlerle başarıyla uygulanıyor. Cerrahi yöntem hastaya özel olarak planlanıyor. Günümüzde fıtık ameliyatları son derece güvenlidir. Buna karşın fıtıkla uzun süre yaşamak ciddi riskler barındırır. Doğru bilgi, doğru zaman ve doğru tedavi hayat kurtarır."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Sağlık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! 'Oynamak istemiyorum, ben gideceğim' demiş

Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! "Ben gideceğim" demiş
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
Tayland savaş uçakları, Kamboçya'ya bomba yağdırdı

"Bu bir savaş değil çatışma" tartışması sürerken, korkulan oldu
title