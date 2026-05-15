Özel teknede rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan kadın vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek 112 ambulansına teslim edildi.
Fethiye açıklarında seyreden özel teknede kadın bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri rahatsızlanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı