Gezi teknesinde yaralanan vatandaşa Sahil Güvenlikten tıbbi tahliye

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden gezi teknesinde yaralanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye açıklarında gezi teknesinde bulunan ve yaralanan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı sonrası bölgede bulunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

