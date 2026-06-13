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Gemide rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye

Gemide rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulansına teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye açıklarında seyreden ticari gemideki vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekibi rahatsızlanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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