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Ferizli'de Anneler Emzirme ve Beslenme Konusunda Eğitim Aldı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde düzenlenen programda annelere emzirme ve beslenme konusunda eğitim verildi. Diyetisyen Kübra Başak ve ebe Şükran Aydoğan tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğine Ferizli Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz da katılarak teşekkürlerini iletti.