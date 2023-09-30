Ferizli'de Anneler Emzirme ve Beslenme Konusunda Eğitim Aldı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde düzenlenen programda annelere emzirme ve beslenme konusunda eğitim verildi. Diyetisyen Kübra Başak ve ebe Şükran Aydoğan tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğine Ferizli Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz da katılarak teşekkürlerini iletti.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde annelere emzirme ve beslenme konusunda eğitim verildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, diyetisyen Kübra Başak, ebe Şükran Aydoğan, anneleri gebelikte beslenme ile emzirme konularında bilgilendirdi.
Ferizli Sağlık Müdürü Gülşah Yılmaz, aile hekimlerine kadınlardan gelen istekleri değerlendirerek ilgili konularda etkinlikler yaptıklarını dile getirerek, programa katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Sağlık