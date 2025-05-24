Fatma Dağlı, 18 Günde 29 Kilo Vererek Yeni Bir Hayata Merhaba Dedi

İHA'nın haberi sesi oldu: 18 gün içerisinde 29 kilo verdi

224'ten 195 kilograma düşen Fatma Dağlı: "Artık ölümümü bekliyordum, cennete düştüm" diyerek mutluluğunu dile getirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta aşırı kilo nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiren 48 yaşındaki Fatma Dağlı'nın yardım çağrısı karşılık buldu. 224 kilogram ağırlığı ile HG Hospital hastanesinin daveti sonrası tedaviye alınan kadın burada yapılan muayeneler ve diyetler sonucu 195 kilograma düştü.

Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde 14 yaşındaki oğlu ile birlikte yaşayan ve 224 kilogramlık kadın, İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haberin ardından özel bir hastaneye yatırıldı. 3 Mayıs'ta HG Hospital tarafından tedavi altına alınan Dağlı'nın hastaneye başvurduğunda 224 kilogram ağırlığında olduğu, geçen süre içinde ise uygulanan tıbbi destek ve beslenme programıyla 195,6 kilograma düştüğü belirtildi. Uzun yıllardır aşırı kilolarla mücadele eden Dağlı'nın tedavi süreci uzman hekimler tarafından yakından takip edilirken, ilk etapta kilo kaybı ve hareket kabiliyetini artırmaya yönelik bir program uygulandığı kaydedildi.HG Hospital tarafından Dağlı'nın tedavi masraflarını tamamen karşılandığı fiziksel ve psikolojik desteğin de sürdüğü aktarıldı.

HG Hospital Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Cem Onur Kıraç, "Biz gereken tedavileri yapmaya çalıştık. Geldiğinde 224 kilogramdı ve solunum sıkıntısı vardı. Şuanda kendisinin de gayreti ile 195 kilograma düştü. Kendi başına hareket etmeye başladı, solunum sıkıntısı gitti. Biz hormon bozukluğu var mı diye araştırma yaptık. Tiroit ilacının dozunu ayarladık. Zayıflama ilaçlarımızdan başladık. Kalp yetmezliğine bağlı ödemleri vardı ve vücudundaki fazla sıvıyı atmaya çalıştık. Bu sayede 29 kilogram kadar kilo verildi. 18 gün içerisinde 29 kilogram verdi ve daha yolumuz var. Bundan sonra biraz daha zayıflayıp mide ameliyatı ya da balon tedavisi uygulanacak" dedi.

Kendisine kucak açan hastaneye teşekkür eden Fatma Dağlı ise, "Ben artık ölümümü bekliyordum hastaneler almadı ve habere çıkınca burası kabul etti. Burası o kadar güzel bir hastane hocalarımıza hastanemizin yönetim kurulu başkanımız Halil Gürsoy'a çok teşekkür ederim. Ben cennete düştüm" diye konuştu.