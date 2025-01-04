Estetik Cerrahiye İlgi Artıyor: Op. Dr. Uğur Öner'den Önemli Uyarılar

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Uğur Öner, estetik cerrahiye olan ilginin her geçen gün artış gösterdiğini belirterek, özellikle burun estetiği, saç ekimi ve diş estetiği (gülüş tasarımı) gibi işlemlerin hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük talep gördüğünü söyledi.

Uzm. Op. Dr. Öner, Türkiye'de en çok tercih edilen estetik cerrahi işlemleri sıraladı. Burun estetiği, meme büyütme ve küçültme, karın germe, liposuction ve yüz estetiği operasyonlarının öne çıktığını ifade etti.

Estetik cerrahiye olan bu yoğun ilginin artışında sosyal medya ve popüler kültürün etkisine dikkat çeken Dr. Öner, "Ünlülerin ve influencerların yönlendirmesiyle estetik algısı değişti. Geçmişte lüks olarak görülen estetik işlemler, bugün daha ulaşılabilir ve kabul edilebilir hale geldi" dedi.

"Minimal İnvaziv İşlemler Popülerlik Kazandı"

Botoks, dolgu ve lazer gibi minimal invaziv işlemlerin son yıllarda yaygınlaşmasının nedenlerine de değinen Dr. Öner, bu tür işlemlerin cerrahi müdahale gerektirmediği için daha az riskli, kısa sürede yapılabilir ve geniş bir kitle tarafından tercih edilir hale geldiğini belirtti.

Ancak bu popülerliğin bazı riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Dr. Öner, "Maalesef, merdiven altı ve işin ehli olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalar ciddi komplikasyonlara yol açıyor. Örneğin, botoks uygulamaları sonrası göz kapağı düşüklüğü (pitoz), asimetriler ve nadir de olsa ölümle sonuçlanabilecek botulismus vakaları görülebiliyor. Dolgu uygulamalarında ise cilt kaybı, enfeksiyonlar ve hatta körlük gibi ciddi komplikasyonlarla karşılaşılabiliyor" uyarısında bulundu.

Estetik işlemleri düşünen kişilere önemli tavsiyelerde bulunan Dr. Öner, "Bu tür uygulamaları yalnızca alanında uzman hekimlere yaptırmak büyük önem taşıyor. Hasta yönetimi konusunda deneyimli ve bu konuda yetkin kişilere başvurulmalı. Sağlık, her şeyden daha önemli" ifadelerini kullandı.