Üye Girişi
Haberler
PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur? Hüseyin Yayman'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
AK Parti cephesinden herkesin merak ettiği "Öcalan" sorusuna yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız
Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
Ne yağmur ne çamur! Hayranları AKM'ye akın etti
Orhan Gencebay'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur sözleri
Törende Ferdi Tayfur ile ilgili sözleri dikkat çekti

Estetik Cerrahiye İlgi Artıyor: Op. Dr. Uğur Öner'den Önemli Uyarılar

Estetik Cerrahiye İlgi Artıyor: Op. Dr. Uğur Öner'den Önemli Uyarılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Plastik Estetik Cerrahi Uzm. Op. Dr. Uğur Öner, Haberler.com'a yaptığı özel açıklamada, estetik cerrahiye olan ilginin arttığını ve özellikle burun estetiği, saç ekimi ve diş estetiği gibi işlemlerin büyük talep gördüğünü belirtti. Sosyal medya ve popüler kültürün estetik algısını değiştirdiğine dikkat çeken Dr. Öner, estetik işlemlerin artık daha ulaşılabilir olduğunu söyledi.

Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Uğur Öner, estetik cerrahiye olan ilginin her geçen gün artış gösterdiğini belirterek, özellikle burun estetiği, saç ekimi ve diş estetiği (gülüş tasarımı) gibi işlemlerin hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük talep gördüğünü söyledi.

Uzm. Op. Dr. Öner, Türkiye'de en çok tercih edilen estetik cerrahi işlemleri sıraladı. Burun estetiği, meme büyütme ve küçültme, karın germe, liposuction ve yüz estetiği operasyonlarının öne çıktığını ifade etti.

Estetik cerrahiye olan bu yoğun ilginin artışında sosyal medya ve popüler kültürün etkisine dikkat çeken Dr. Öner, "Ünlülerin ve influencerların yönlendirmesiyle estetik algısı değişti. Geçmişte lüks olarak görülen estetik işlemler, bugün daha ulaşılabilir ve kabul edilebilir hale geldi" dedi.

Estetik Cerrahiye İlgi Artıyor: Op. Dr. Uğur Öner'den Önemli Uyarılar

"Minimal İnvaziv İşlemler Popülerlik Kazandı"

Botoks, dolgu ve lazer gibi minimal invaziv işlemlerin son yıllarda yaygınlaşmasının nedenlerine de değinen Dr. Öner, bu tür işlemlerin cerrahi müdahale gerektirmediği için daha az riskli, kısa sürede yapılabilir ve geniş bir kitle tarafından tercih edilir hale geldiğini belirtti.

Ancak bu popülerliğin bazı riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Dr. Öner, "Maalesef, merdiven altı ve işin ehli olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamalar ciddi komplikasyonlara yol açıyor. Örneğin, botoks uygulamaları sonrası göz kapağı düşüklüğü (pitoz), asimetriler ve nadir de olsa ölümle sonuçlanabilecek botulismus vakaları görülebiliyor. Dolgu uygulamalarında ise cilt kaybı, enfeksiyonlar ve hatta körlük gibi ciddi komplikasyonlarla karşılaşılabiliyor" uyarısında bulundu.

Estetik işlemleri düşünen kişilere önemli tavsiyelerde bulunan Dr. Öner, "Bu tür uygulamaları yalnızca alanında uzman hekimlere yaptırmak büyük önem taşıyor. Hasta yönetimi konusunda deneyimli ve bu konuda yetkin kişilere başvurulmalı. Sağlık, her şeyden daha önemli" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / İzzet Aydın - Sağlık
img

Tehlike kapıda! Yağışlı havaların ardından kabus geri dönüyor
img

Akaryakıt fiyatlarına okkalı bir zam daha geliyor
img

Acun Ilıcalı, gece yarısı iddialara son noktayı koydu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
Buz gibi havada hakkını arayan işçileri parmak sallayarak tehdit etti
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Ali Erbaş'ın kızının Gassal dizisi için yaptığı yorum tepki çekti
Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk'ten açıklama
Öcalan silah bırakma çağrısı yapacak mı? Ahmet Türk yanıtladı
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti
Ünlü otomotiv firması Türkiye'ye gelmekten vazgeçti

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.