Eskişehir UMKE Ekibi, Afetlerde Yardım İçin Hazır
Eskişehir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 158 personelle afet durumlarında vatandaşlara ilk yardım hizmeti sağlıyor. Orman yangınları gibi acil durumlarda aktif olan ekip, Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 81 ilde görev yapıyor.

Eskişehir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Birimi, 158 personelle afetlerde vatandaşların yardımına koşuyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve UMKE Sorumlusu Halil Sönmez, İl Ambulans Servisi Başhekimliği bahçesinde, 4-10 Ağustos Ulusal UMKE Haftası dolayısıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, UMKE ekiplerinin afet durumlarında hizmet verdiğini söyledi.

UMKE personelince afetlerde yaralananlara ivedilikle müdahale edildiğini belirten Sönmez, şunları kaydetti:

"İlimizde yaklaşık 158 personelle çalışmaktayız. Yakın zamanda gündemimiz, orman yangınları. Sadece Eskişehir'de değil, Türkiye'mizin maalesef birçok ilinde orman yangını meydana geldi. 81 ilimizde UMKE mevcut. UMKE ekiplerimiz, yangınların meydana geldiği bölgelerde sağlık hizmeti verdi."

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı da Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminin, aynı zamanda 26'ncı Bölge UMKE Koordinatörlüğü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

Koordinatörlüklerine Kütahya ve Bilecik'in bağlı olduğunu ifade eden Işıldı, "İlimizdeki UMKE birimleri, Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi altında görev yapmakta. Yaklaşık 158 personelimiz var. Bunlar, gönüllülerden oluşan personellerimiz. 6 adet de sahada hizmet verdiğimiz aracımız mevcut." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Sağlık
