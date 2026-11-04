Eskişehir Şehir Hastanesi 8. kuruluş yıl dönümünü çalışanlarına teşekkürle kutladı

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Eskişehir Şehir Hastanesi, modern sağlık altyapısı, ileri teknolojiyle donatılmış birimleri ve güçlü sağlık kadrosuyla 8 yıldır Eskişehir'e ve bölgeye hizmet veriyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastanenin 8 yıldır sağlık alanında önemli hizmetler sunduğu belirtildi.

Modern sağlık altyapısı, tanı ve tedavi birimleri ile insan odaklı hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren hastanenin, her geçen yıl hizmet kapasitesini geliştirdiğine yer verilen açıklamada, sağlık çalışanlarının bilgi, tecrübe ve özverileriyle binlerce hastaya hizmet verdiği kaydedildi.

Açıklamada, "gece gündüz" demeden fedakarlık ve ekip ruhuyla görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edilerek, Eskişehir Şehir Hastanesinin 8. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kaynak: AA