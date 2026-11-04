Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir Şehir Hastanesi 8. kuruluş yıl dönümünü çalışanlarına teşekkürle kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin 8. kuruluş yıl dönümünü kutladığını açıkladı. Açıklamada hastanenin 8 yıldır modern altyapı ve insan odaklı hizmetle binlerce hastaya hizmet verdiği belirtilirken, sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi, modern sağlık altyapısı, ileri teknolojiyle donatılmış birimleri ve güçlü sağlık kadrosuyla 8 yıldır Eskişehir'e ve bölgeye hizmet veriyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hastanenin 8 yıldır sağlık alanında önemli hizmetler sunduğu belirtildi.

Modern sağlık altyapısı, tanı ve tedavi birimleri ile insan odaklı hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren hastanenin, her geçen yıl hizmet kapasitesini geliştirdiğine yer verilen açıklamada, sağlık çalışanlarının bilgi, tecrübe ve özverileriyle binlerce hastaya hizmet verdiği kaydedildi.

Açıklamada, "gece gündüz" demeden fedakarlık ve ekip ruhuyla görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edilerek, Eskişehir Şehir Hastanesinin 8. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı

Trump'a 22 saat meydan okumuştu! Sandıktan zaferle çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir İnanır'ın miras kavgasında Levent İnanır ile ilgili şoke eden iddia: Entübe sırasında mahkemeye başvurdu

Dayısı ölüm döşeğindeyken bakın ne yapmış! Ortalık fena karışacak
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi

ABD'nin ilk Müslüman senatörü önce ayar verdi, sonra kalpleri ısıttı
ABD'de gecenin ilk zaferi geldi! Demokratlar Virginia'da kazandı

ABD'de seçim gecesinin ilk galibi belli oldu
Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar

Meslekten men edilen Canan Karatay için yeni karar
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı

Seçimi neden kaybetti? Trump'ın aklında tek bir ihtimal var
Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı

Trump ara seçimlerdeki hezimeti adayların yetersizliğine bağladı
Florida'da bir ilk! Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi oldu

Eyaletin ilk siyahi valisi oldu! Hem de Cumhuriyetçi