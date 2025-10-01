Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Gebe Okulu Açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gebe okulu açıldı.

Hastanenin servisler bölümünde düzenlenen törende kurdele kesilmesinin ardından konuşan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Tufan Öge, normal doğumu teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen uygulamanın önemli bir adım olduğunu söyledi.

Okulun, korkuları azaltmak ve eğitimin önemini vurgulamak açısından faydalı bir organizasyon olduğunu belirten Öge, "Süregelecek, durmayacak, devam edecek bir program. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Öge, gebe okulunun farkındalık oluşturacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gebelerimiz kendilerini bekleyen sürecin farkında olacak, korkuları ortadan kaldıracak. Doğum sonrasında yine ilk zaman içinde bebek bakımına da eğitim yönünde destek olacak, çok kıymetli bir adım. Tüm Türkiye'de de zaten uygulamaya geliyor."