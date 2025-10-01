Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Gebe Okulu Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi, gebelere yönelik bir okul açarak normal doğumu teşvik etmeyi ve eğitimle korkuları azaltmayı hedefliyor. Uzman Prof. Dr. Tufan Öge, projenin önemine dikkat çekti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gebe okulu açıldı.

Hastanenin servisler bölümünde düzenlenen törende kurdele kesilmesinin ardından konuşan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Prof. Dr. Tufan Öge, normal doğumu teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen uygulamanın önemli bir adım olduğunu söyledi.

Okulun, korkuları azaltmak ve eğitimin önemini vurgulamak açısından faydalı bir organizasyon olduğunu belirten Öge, "Süregelecek, durmayacak, devam edecek bir program. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Öge, gebe okulunun farkındalık oluşturacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gebelerimiz kendilerini bekleyen sürecin farkında olacak, korkuları ortadan kaldıracak. Doğum sonrasında yine ilk zaman içinde bebek bakımına da eğitim yönünde destek olacak, çok kıymetli bir adım. Tüm Türkiye'de de zaten uygulamaya geliyor."

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Sağlık
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 dakikada dünyaları kazandılar! Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu

Galatasaray 90 dakikada dünyaları kazandı
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.