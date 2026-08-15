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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Vadişehir Aile Sağlığı Merkezi'ni Ziyaret Etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, Vadişehir Aile Sağlığı Merkezi'ni Ziyaret Etti
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş ile birlikte Vadişehir Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen Bildirici, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek talep ve değerlendirmelerini dinleyen Bildirici, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Vadişehir Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkezde sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen Bildirici ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Bildirici, personelin talep ve değerlendirmelerini dinledi, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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