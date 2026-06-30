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Eskişehir'de sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi

Eskişehir'de sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi
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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, CİMER, SABİM ve Hasta Hakları birimlerinden gelen başvuruları değerlendirmek üzere aylık toplantı düzenledi. Toplantıda hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetinin artırılması ele alındı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ildeki sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ve Hasta Hakları Birimleri tarafından düzenlenen aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, vatandaşlardan gelen başvurular doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca, sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve hasta memnuniyetinin güçlendirilmesine yönelik mevcut çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan uygulamalar ele alındı.

Toplantıya, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ve kurum yetkilileri katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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