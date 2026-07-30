Eskişehir'de koordinatör ebelik eğitim programı düzenlendi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Bakanlığının "Her Gebeye Bir Ebe" yaklaşımı kapsamında birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan koordinatör ebelere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, il genelinde görev yapan koordinatör ebelerin ortak bilgi ve koordinasyon anlayışıyla hizmet sunmalarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Eğitimlerde, riskli gebeliklerin yönetimi, doğuma hazırlık süreci, lohusalık izlemleri, ruh sağlığı, emzirme danışmanlığı ve anne ile bebeğin yaşam yolculuğunun tüm aşamalarına ilişkin güncel bilimsel yaklaşımlar ele alındı.

Programda konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, koordinatör ebelerin riskli gebeliklerin erken dönemde tespit edilmesi ve gebelerin uygun sağlık hizmetlerine zamanında yönlendirilmesinde önemli görev üstlendiğini belirtti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner de koordinatör ebelik sisteminin sağlık hizmetlerinde sürekliliği, güveni ve bireyselleştirilmiş bakım anlayışını daha da güçlendireceğini ifade etti.

Kaynak: AA