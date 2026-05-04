Eskişehir'de ebelerden evde takip desteği

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen ebelerin ev ziyareti uygulamalarıyla, gebelikten lohusalığa uzanan süreçte anne adayları yaşam alanında takip ediliyor.

Uygulama kapsamında anne ve bebek sağlığı düzenli olarak izlenirken, olası risklere erken müdahale imkanı sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, ebe ile gerçekleştirilen ev ziyaretine katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette anne adayıyla ev ortamında görüşülerek gebelik sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Bildirici, anne ve bebek sağlığının öncelikli alanlardan biri olduğunu belirterek, ev ziyaretleri sayesinde gebelik ve lohusalık sürecinin sadece sağlık kuruluşlarında değil, ev ortamında da yakından takip edildiğini ifade etti.

Bu yaklaşımın risklerin erken fark edilmesine katkı sunduğunu vurgulayan Bildirici, sürecin daha güvenli ilerlemesinin hedeflendiğini kaydetti.

"Annelik Yolculuğu" mobil uygulamasına değinen Bildirici, uygulama sayesinde gebelerin hafta hafta takip edilebildiğini ve güvenilir bilgilere kolay erişim sağlandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
