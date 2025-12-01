Haberler

Eskişehir'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Açılış Programı Düzenlendi

Eskişehir'de Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Açılış Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Eskişehir'de İl Sağlık Müdürlüğü tarafından '1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kapsamında düzenlenen açılış programında, acil sağlık hizmetlerinin önemi vurgulandı ve ilk yardım bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Eskişehir'de İl Sağlık Müdürlüğünce "1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" kapsamında açılış programı gerçekleştirildi.

İl Ambulans Servis Başhekimliğinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, acil sağlık hizmetlerinin 7 gün 24 saat fedakarlıkla yürütüldüğünü söyledi.

Acil çağrı sisteminin çok önemli olduğunu belirten Aksoy, "Ambulans kapasitesinin artırılması, istasyon sayısının genişletilmesi ve araçların yenilenmesi yönündeki çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Toplumda ilk yardım bilincinin geliştirilmesi amacıyla lise öğrencilerine verilen ilk yardım eğitimlerinin devam ettiğini ifade eden Aksoy, Eskişehirli vatandaşların ambulanslara yol verilmesi konusundaki duyarlılığına teşekkür ederek acil sağlık hizmetlerinin kalitesini daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ile Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı'nın da konuşma yaptığı programın sonunda, Aksoy ve beraberindekiler hafta sebebiyle hazırlanan resim sergisini gezdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Sağlık
