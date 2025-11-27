Haberler

Eskişehir'de Acil Oryantasyon Sempozyumu Pratik Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir'de Acil Oryantasyon Sempozyumu Pratik Eğitimi Düzenlendi
Güncelleme:
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen 'Acil Oryantasyon Sempozyumu Pratik Eğitimi', sağlık komuta kontrol merkezi çalışanlarına çağrı yönetim süreçlerini standart hale getirmeyi ve vatandaşlara daha etkili müdahale edilebilmesini hedefliyor. Eğitim, teorik ve simülasyon ağırlıklı olarak dört gün sürüyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından sağlık komuta kontrol merkezi çalışanlarına yönelik düzenlenen "Acil Oryantasyon Sempozyumu Pratik Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında çağrı yönetim süreci hem teorik hem de pratik olarak anlatıldı.

Tıbbı Acil Çağrı Yönetimi Eğitimi Koordinatörü Dr. Adile Nur Özçoban Efe, bu eğitimde sağlık komuta kontrol merkezi çalışanlarının çağrı karşılama süreçlerinin standart hale getirilmesini ve vatandaşlara daha verimli şekilde müdahale edilebilmesini amaçladıklarını söyledi.

Eğitimi simülasyonla destekleyerek, gerçeğe yakın uygulamalarla çağrı yönetimi sürecini pekiştirmeye çalıştıklarını belirten Efe, "Eğitimlerimiz 4 gün sürüyor. Bunun 2 günü teorik ağırlıklı, kalan 2 günde simülasyon ağırlıklı devam ediyor. Eğitime katılan tüm katılımcılar, çağrı yönlendirici ve telsiz görevini üstleniyor. Hepsi mutlaka bu görevi yaptığı bir senaryo içerisinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Senaryoların sınıfta tüm katılımcılar tarafından izlendiğini dile getiren Efe, senaryo sonunda çözümleme oturumu gerçekleştirildiğini ve bu oturumda senaryo hedeflere uygun değerlendirmeler yaptıklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Hatice Gamze Güngör - Sağlık
