Şah damarındaki darlığa Karotis stent müdahalesi

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi'nde, şah damarında darlık tespit edilen 76 yaşındaki hastaya stentleme işlemi uygulandı. İşlem sayesinde beyne giden kan akışı normale döndü ve inme riski azaltıldı.

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi'nde, şah damarında ileri derecede darlık tespit edilen 76 yaşındaki hastaya inme (felç) riskini azaltmaya yönelik karotis arter stentleme işlemi gerçekleştirildi.

İşlemi gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Göçer konuya ilişkin bilgi verdi. Yapılan tetkikler sonucunda hastanın boyun bölgesindeki şah damarında (karotis arter) ileri derecede darlık tespit edildiğini anlatan Doç Dr. Göçer, yapılan müdahaleler hakkında, "Darlık tespit edilmesi üzerine açık cerrahiye gerek kalmadan, kasıktan girilerek endovasküler yöntemle müdahale planlandı. İşlem sırasında hastanın bilinci açık tutuldu. Kateter yardımıyla daralan damar bölgesine ulaşıldı ve plak oluşumunun bulunduğu alana stent yerleştirildi. Uygulama sayesinde damar açıklığı yeniden sağlanırken, beyne giden kan akışı da normale döndü." dedi.

30-45 dakika sürüyor

Karotis arter darlığının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Hakan Göçer, "Beyne giden kan akışının azalması inme riskini artırır. Uygulanan stentleme işlemi ile damar içindeki daralma giderilerek kan akışı yeniden sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Göçer, hastaya uygulanan işlemin yaklaşık 30 ila 45 dakika sürdüğünü ifade ederek, "Boyun damarında ileri derecede darlık belirlenen hastamızda, açık cerrahiye gerek kalmadan karotis stent işlemini gerçekleştirdik. İşlem sonrası hastamızın kan akımı normale döndü, nörolojik durumu stabil olarak izlendi" dedi.

Erken tanı ve zamanında müdahale

İşlem sonrası hastanın kısa sürede mobilize olduğunu ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Göçer, inme riskinin azaltılmasında erken tanı ve zamanında müdahalenin büyük önem taşıdığını vurgulayarak özellikle baş dönmesi, geçici konuşma bozukluğu, görme kaybı, kol veya bacakta güçsüzlük gibi belirtiler yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması gerektiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
