Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, yaşamını yitirdi. Şıvgın'ın vefat haberini İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kamuoyuna duyurdu.

Ankara'da bulunan Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Sağlık Bakanı Halil Şavgın, 75 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Şıvgın'ın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

VEFAT HABERİNİ DERVİŞOĞLU DUYURDU

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimize hizmetleriyle iz bırakmış, 46. Hükümet'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, 47. Hükümet'te ise Sağlık Bakanı olarak görev yapmış değerli devlet ve siyaset insanı, kıymetli büyüğümüz Halil Şıvgın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Sağlık
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı

Çaresizliğin fotoğrafı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye yönetimi, SDG'ye resti çekip masadan kalktı: Paris'e gitmiyoruz

Suriye yönetimi, SDG'ye resti çekip masadan kalktı: Paris'e gitmiyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.