Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin Hastaneye Kaldırıldı

GENEL DURUMU İYİ

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in, bulantı, kusma ve tansiyon düşüklüğü şikayetiyle önceki gün Başkent Hastanesi'ne kaldırıldığı ve akciğer enfeksiyonu teşhisiyle yoğun bakıma alındığı belirtildi. Çetin'in genel durumunun iyi olduğu, yarın yoğun bakımdan servise alınarak gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Çetin ailesini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtildi.