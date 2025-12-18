Haberler

Eşinden Karaciğer Bağışı Alan Kadın, Eşine 'Canımdın, Ciğerim Oldun' Dedi

Güncelleme:
Şanlıurfa'da karaciğer yetmezliği yaşayan Makbule Şen, eşi Necmettin Şen'in bağışladığı karaciğerle sağlık buldu. Duygusal anların yaşandığı ameliyat sonrası çiftin sağlık durumu iyi.

ŞANLIURFA'da karaciğer yetmezliği rahatsızlığı bulunan 4 çocuk annesi Makbule Şen'e (37), eşi Necmettin Şen (43) karaciğerini bağışladı. Başarıyla yapılan naklin ardından Necmettin Şen eşine, "Ben sana ciğerimi verdim, canımdın, ciğerim oldun" dedi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yaşayan Makbule Şen, 17 yıldır yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Harran Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'ne başvurdu. Aynı aileden 9 kardeşten 3'ünde bulunan Wilson hastalığı nedeniyle uzun yıllar tedavi gören Makbule Şen, rahatsızlığının ilerlemesi üzerine yeniden hastaneye yatırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda Makbule Şen'e karaciğer nakli gerektiği yönünde tanı konuldu. Bunun üzerine Necmettin Şen eşi için donör olabileceğini söyledi. Harran Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Faik Tatlı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla, Makbule Şen'e eşinden alınan karaciğerin yarısı nakil yapıldı. Nakil, son bir ay içinde Harran Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakli Birimi'nde gerçekleştirilen ikinci başarılı operasyon olma özelliğini taşırken, ameliyat sonrası takipleri sorunsuz devam eden hasta ve donörün genel sağlık durumlarının iyi olduğu, kısa süre içerisinde taburcu edilmelerinin planlandığı bildirildi.

'CANIMDIN CİĞERİM OLDUN'

4 çocukları bulunan Şen çifti yoğun bakımda süren tedavilerinin ardından odaya alındı. Necmettin Şen'in yanına, kısa süre sonra eşi Makbule Şen de getirilince duygusal anlar yaşandı. Makbule Şen eşine "Çiçeğim nerede?" diye sordu. Necmettin Şen de "Ben sana ciğerimi verdim, canımdın ciğerim oldun" diye cevap verdi. Hastane görevlileri kısa sürede çiçeği temin etti.

Eşine ve ameliyatı yapan doktorlara teşekkür eden Makbule Şen, "4 çocuğum var, çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ankara'ya gittik, sonuç alamadık. Araştırdık, Faik hocayı bulduk ve Diyarbakır Çermik'ten buraya geldik. Yaşadığım duygular tarif edilemez. Başta hocam olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Harran Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu, hastanın uzun süredir takip edildiğini ifade ederek, "Hastamız Diyarbakır'dan merkezimize başvurdu. Ailesinde Wilson hastalığı bulunan bireylerin donör olamayacağı tespit edildi. Bunun üzerine eşi Necmettin Şen gönüllü olarak donör oldu ve karaciğerinin yarısını bağışlayarak eşine yeniden yaşam şansı sundu" dedi.

Harran Üniversitesi Hastanesi Karaciğer Nakli Birimi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fırat Erkmen ise birimin multidisipliner yaklaşımı, güçlü teknik altyapısı ve deneyimli sağlık kadrosuyla başta bölge illeri olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastalara umut olmaya devam ettiğini söyledi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
