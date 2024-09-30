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Esila Tüfekçi'nin Sanatıyla Organ Bağışı Farkındalığı

Esila Tüfekçi'nin Sanatıyla Organ Bağışı Farkındalığı
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Ankara'da kalp nakli sonrası hayatını kaybeden 16 yaşındaki Esila Tüfekçi'nin, nakil beklediği dönemde yaptığı resimler, Dünya Kalp Günü etkinliklerinde sergilendi. Ailesi, organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla sergi düzenledi.

ANKARA'da kalp nakli olduktan kısa süre sonra hayatını kaybeden Esila Tüfekçi'nin (16) nakil beklediği dönemde çizdiği resimler, Dünya Kalp Günü etkinliklerinde sergilendi.

Rize'de, 'Dünya Kalp Günü' dolasıyla kentte farkındalık organizasyonları düzenlendi. Alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Ankara'da 5,5 yıldır aralıklarla tedavi gören ve bu süre içerisinde uyumlu kalp naklini bekleyen Esila Tüfekçi anıldı. Nakil beklediği dönemlerde çizdiği resimlerle organ bağışına dikkat çeken Tüfekçi'nin eserleri, AVM'de sergilendi. Sergiye katılan Tüfekçi'nin ailesi, ziyaretçilere eşlik etti. Sergi alanında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta, vatandaşlar organ bağışı hakkında bilgilendirildi.

'HASTANEDE YATTIĞI SÜRECE HEP SESİNİ DUYURMAK İSTEDİ'

Kızının sesini duyurmak için resimler yaptığını söyleyen Esila'nın annesi Zeynep Tüfekçi, "Benim kızım 5,5 yıl boyunca kalp bekledi. Sonunda geldi ama geç kalındı. Şunu söylemek istiyorum, organ bağışının önemini birbirimize anlatalım. Hepimizin başına gelebilir. Esila sağlıklı bir çocuktu. Sonradan geçirdiği enfeksiyon kalbe tutundu. Bu yüzden sürekli hastanede yattı. Cihaz takıldı, yoğun bakımda kaldı, çok zorlu bir mücadele verildi. Hastanede yattığı sürece hep sesini duyurmak istedi. Bunun için resimler yaptı. Sadece kendisi için değil, kendisi gibi bekleyenlerin de sesi oldu. Bize yetişmedi, umarım başkalarına yetişir. Onun için mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

'ORANIMIZ ÇOK DÜŞÜK'

Bu etkinliklerle kadavradan nakil oranını artırmak istediklerini dile getiren Rize Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Oğuz Polat da "Organ bağışı tabii ki halk arasında bilinen ama daha çok yanlış bilinen bir durum. Kişinin beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarını bağışlama işlemine biz organ bağışı diyoruz. Yaşarken herhangi bir organ bağışında insanlar bulunmuyor. İki türlü organ bağışımız var. Bir canlıdan canlıya nakil, iki kadavradan yani ölmüş kişiden nakil. Biz ülkemizde şu anda daha fazla canlıdan canlıya nakil gerçekleştiriyoruz. İstemediğimiz bir durum. Kadavradan oranımız çok düşük. Bu tarz etkinliklerimizi, bu tarz seminerlerimizi kadavradan donörü arttırmak için yapıyoruz. Halkımızda en azından bir farkındalık, bir bilinçlendirme oluşturmak için yapıyoruz. Hep beraber bu etkinlikte buluştuk ve inşallah birisine faydamız dokunur, birisinde bir farkındalık oluşturmuş oluruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Dünya Kalp Günü Kalp Nakli Ankara Sağlık Yaşam

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