Haberler

Erzurum İl Sağlık Müdürü Meral, diş sağlığı merkezinde incelemelerde bulundu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum İl Sağlık Müdürü Meral, diş sağlığı merkezinde incelemelerde bulundu.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulunarak Başhekim Dt. Erol Tuşik ile toplantı yaptı. Meral, tıbbi birimleri gezerek sağlık çalışanlarını dinledi ve vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, sağlık hizmetlerinin işleyişini yerinde incelemek amacıyla Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak, yürütülen çalışmaları denetlemek ve hizmet süreçlerini değerlendirmek üzere gerçekleştirilen ziyarette İl Sağlık Müdürü Meral'e, kurumun üst düzey yöneticileri eşlik etti.

Ziyaret kapsamında ilk olarak idari birimlerle bir araya gelen Meral, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Erol Tuşik ile kurumsal işleyişe dair bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda merkezin genel durumu, hasta kabul süreçleri ve hizmet kalitesinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar detaylı olarak ele alındı.

Merkez bünyesindeki tüm tıbbi birimleri ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral, görevli sağlık personeli ve hekimlerle görüştü. Sağlık çalışanlarının talep ve önerilerini dinleyen Meral, sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin daima ön planda tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Yetkililerden merkezin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral'in ziyareti, hizmet etkinliğini artırmaya yönelik yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 107 sitede yayınlandı.
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde

Bu kez fena yakalandılar!
Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın

Nihat, Sergen'i fena bombaladı: Pırtsın, tırtsın
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı

455 bin kişinin beklediği haber! 2 dev banka resmen devreye girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi

Yeni deprem için adres verdi!
Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i 109 sayıyla bozguna uğrattı

Beşiktaş, İsrail ekibini dinlene dinlene yendi
Elazığ'da sokak ortasında dehşet! Araya alıp acımasızca darbettiler

Sokak ortasında meydan dayağı kameralara yansıdı

Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Sinop'ta iki polisin olduğu tekne alabora oldu! 1'i öldü, 1'i kayıp
Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi

Aracındaki detay başını fena yaktı! Polis 496 bin lira ceza kesti
Kuyumcuya kurşun yağdırırken telefonla kayda aldılar! İstanbul'daki saldırıda 4 ilde operasyon: 5 gözaltı

Biri ateş etti, diğeri kaydetti! Kuyumcu saldırısında 5 gözaltı
Güllü davasında kritik gün! Kızı ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Güllü'nün davası başlıyor! Bir numaralı sanık kızı Tuğyan