Erzurum'da tarlada çalışan vatandaş yılan tarafından ısırıldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde tarlada çalışan bir vatandaş, fark edemeyerek üzerine bastığı yılan tarafından ısırıldı. Yaralı vatandaş, ambulans helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.