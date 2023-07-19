Erzurum'da tarlada çalışan vatandaş yılan tarafından ısırıldı
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Erzurum'un Horasan ilçesinde tarlada çalışan bir vatandaş, fark edemeyerek üzerine bastığı yılan tarafından ısırıldı. Yaralı vatandaş, ambulans helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde tarlada çalışan vatandaşı yılan ısırdı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Taşkesen Mahallesi'nde tarlaya ot biçimine giden Ekrem Yılmaz isimli vatandaş, fark edemeyerek üzerine bastığı yılan tarafından ısırıldı.
Horasan Devlet Hastanesine ambulans ile getirilen Yılmaz, buradaki tedavisinin ardından durumu ciddiyetini koruduğu için 112 ambulans helikopterine konularak Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yılmaz'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık