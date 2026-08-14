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Erzurum'da Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor: 351 İşletme Denetlendi

Erzurum'da Gıda Denetimleri Aralıksız Sürüyor: 351 İşletme Denetlendi
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 7-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmelere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı İçin Sıkı Takip

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, il genelindeki üretim tesisleri mercek altına alındı. Bir hafta süren yoğun mesaide tarım ve gıda kontrolörleri tarafından toplam 351 denetim yapıldı. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, resmi belgeleri ve üretim standartlarına uygunlukları titizlikle incelendi.

Alo 174 Hattı'na Gelen İhbarlar Anında Değerlendirildi

Tüketicilerin gıda güvenliğine yönelik en büyük güvencelerinden biri olan "Alo 174 Gıda Hattı" da bu süreçte aktif olarak işletildi. Hafta boyunca vatandaşlar tarafından yapılan 8 başvuru, ekipler tarafından anında işleme alınarak sonuçlandırıldı. Yetkililer, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşların şüpheli durumları ihbar etmeye devam etmelerini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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