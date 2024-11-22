Erzurum'da Diş Hekimleri Günü Kutlaması

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik, merkezdeki diş hekimlerine karanfil dağıtarak 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutladı.

Başhekim Tuşik, 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla poliklinik odalarında ziyaret ettiği Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ndeki diş hekimlerine karanfil dağıttı.

Merkezde çalışanların yanı sıra tüm diş hekimlerinin 22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutlayan Tuşik, hekimlere çalışmalarında başarılar diledi.

Başhekim Tuşik, AA muhabirine, diş hekimlerinin önemli sağlık hizmeti sunduğunu belirterek, "Diş hekimleri, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, bireylerin ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde, her türlü bakım ve tedavinin gerçekleştirilmesinde özverili çalışmalar yürütüyor. dedi.