Erzurum’da 380 işletmeye denetim

Erzurum'da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde üreten işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, bir hafta içinde toplam 380 işletme kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 24-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde geniş çaplı gıda ve yem denetimleri gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, kontrol görevlilerince gerçekleştirilen saha çalışmalarında; yem, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işletmeler mercek altına alındı. Bir haftalık süre zarfında toplam 380 işletmede hijyen, izlenebilirlik ve mevzuata uygunluk denetimi yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı