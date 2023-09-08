Erzurum'a 31 uzman hekim ataması yapıldı

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, yapılan görüşmeler sonucu Erzurum'a bir çocuk hematoloji uzmanı olmak üzere 31 uzman hekim ve 173 pratisyen hekim ataması yapıldığını belirtti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, yapılan görüşmeler sonucu Erzurum'a bir çocuk hematoloji uzmanı olmak üzere 31 uzman hekim ve 173 pratisyen hekim ataması yapıldığını belirtti.

Erzurum Şehir Hastanesinde uzun süredir tek hekim olduğu için sıkıntı çekilen çocuk hematoloji onkoloji uzmanı atandığını belirten Altınok, "Tek hekimin olduğu erişkin onkoloji birimine uzman verildi. Tekman ve Hınıs'a da birer kadın doğum uzmanı verildi. Şehir Hastanesi'ne yine kritik branşlardan, erişkin immünoloji alerji, romatoloji uzmanı verildi. Şehir Hastanemizde 2 yıldır olmayan çocuk göğüs hastalıkları uzmanı verildi. Şehir Hastanemize verilen çocuk hematoloji onkoloji uzmanı atamaya katılan tek kişiydi. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya şükranlarımı sunuyorum." dedi. - ERZURUM