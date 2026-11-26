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Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Devlet Hastanesi personeline yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

Tercan Devlet Hastanesi'nde, olası yangın durumlarına karşı hazırlıklı olmak, çalışanların ve hastaların güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta, yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak ele alındı.

Tatbikat kapsamında yangın durumunda tahliye süreçleri, acil müdahale yöntemleri ve personelin izlemesi gereken adımlar değerlendirildi.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, güvenli sağlık hizmeti sunulması amacıyla eğitim ve tatbikat çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilerek, tatbikata katılan personele teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı