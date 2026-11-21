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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Dünya Diyabet Günü kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

"Diyabette Güncel Yaklaşımlar ve Sağlık Çalışanlarının Rolü" başlıklı eğitimde, Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Arzu Uzun, diyabetin tanı ve tedavi süreçleri, güncel bilimsel yaklaşımlar ve hastalığın yönetiminde sağlık çalışanlarının sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

Hastane diyetisyeni Ayşegül Ekmekci ise diyabet yönetiminde beslenmenin önemi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve beslenme tedavisine ilişkin sunum yaptı.

Eğitim programı, katılımcıların sorularının yanıtlandığı ve değerlendirmelerin yapıldığı bölümün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı