Erzincan Mengücek Gazi Hastanesinde güvenlik hizmetleri toplantısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik hizmetlerine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığındaki toplantıda hasta ve çalışan güvenliği ile güvenlik hizmetlerinin etkinliği ele alındı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik hizmetlerine yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında, hastanenin güvenlik birimi sorumlularının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, güvenli sağlık hizmeti sunulması, hasta ve çalışan güvenliğinin korunması ile güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması konuları ele alındı.
Toplantıda ayrıca güvenlik hizmetleri sırasında karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.
Hastanede güvenli, huzurlu ve kesintisiz sağlık hizmeti sunulmasına yönelik çalışmaların ele alınmasının ardından toplantı sona erdi.