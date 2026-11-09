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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde lösemi farkındalık eğitimi verildi

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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'nde lösemi farkındalık eğitimi verildi
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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemi farkındalık eğitimi düzenlendi. Çocukluk çağı lösemilerinin belirtileri, erken tanının önemi ve tedavi süreçlerinin anlatıldığı eğitimde katılımcıların soruları yanıtlandı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla lösemi konusunda farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, çocukluk çağı lösemileri hakkında doğru bilgilendirme yapmak ve hastalığa yönelik farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen eğitim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Güney tarafından verildi.

Eğitimde, çocukluk çağı lösemilerinin belirtileri, erken tanının önemi ve tedavi süreçleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Program, katılımcıların merak ettikleri soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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