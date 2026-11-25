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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Dünya KOAH Günü kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Dünya KOAH Günü dolayısıyla düzenlenen eğitimde, akciğer sağlığı, erken tanı ve tütün bağımlılığıyla mücadele konuları ele alındı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Tosun, eğitimde akciğer kanseri ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi vererek erken tanının önemini anlattı.

Aile Hekimliği Uzmanı Uz. Dr. Tuğçe Polat Göktaş ise sigara bağımlılığı, sigarayı bırakma yöntemleri ve bu süreçte sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Hastane bünyesindeki Sigara Bırakma Polikliniğinde sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara profesyonel destek sunulduğu belirtildi.

Eğitimle sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı