Haberler

Anne ve bebek sağlığını güçlendirecek eğitim tamamlandı

Anne ve bebek sağlığını güçlendirecek eğitim tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, anne ve bebek sağlığını korumak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla 23 sağlık personeline yönelik 15 günlük eğitim programı düzenledi.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, anne ve bebek sağlığının korunması ile sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla sağlık personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi koordinesinde gerçekleştirilen ve 15 gün süren eğitim programına 5 doktor, 8 ebe ve 10 hemşire olmak üzere toplam 23 sağlık personeli katıldı.

Eğitimlerde, Üreme Sağlığına Giriş, Aile Planlaması ve Danışmanlığı, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Gençliğe Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri ile Güvenli Annelik başlıklarından oluşan beş temel modülde teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Programla, özellikle sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması ve sağlık personelinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Eğitim programının sonunda kursiyerlere katılım belgeleri, Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Salih Coşkun, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Aslan İskender ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şube Müdürü Orhan Şengül tarafından verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var

NATO'da düğüm bugün çözülüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
Filenin Sultanları Polanya'yı devirdi

Filenin Sultanları Japonya'da 7. galibiyetini aldı
ABD'nin İran'daki okul saldırısında şok iddia: 'Raporlar dikkate alınmadı'

ABD'nin İran'daki okul saldırısında şok iddia
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İşte çeyrek finaldeki 4 dev maç!
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a yanıt: Grönland satılık değil

Trump'ın ilhak planı NATO Zirvesi'ndeki lideri fena kızdırdı
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı