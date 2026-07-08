Haberler

Erzincan'da evde sağlık hizmetleri ve katkı payları değerlendirildi

Erzincan'da evde sağlık hizmetleri ve katkı payları değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında 'Evde Sağlık Hizmetleri ve Hastane Katkı Payları' konulu değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda sağlık hizmetlerinin işleyişi ve güncel konular ele alındı.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in katılımıyla, "Evde Sağlık Hizmetleri ve Hastane Katkı Payları" konulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri, Bilgi Sistemleri, Halk Sağlığı, Sağlık Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri genel müdürleri ile Bakan Danışmanı ve Saha Başkoordinatörü'nün katılımıyla çevrim içi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Salih Coşkun ve ilgili birim sorumluları katıldı.

Toplantıda, Evde Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ile Hastane Katkı Payları başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin genel işleyişine ilişkin güncel konular ve önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi

Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a yanıt: Grönland satılık değil

Trump'ın ilhak planı NATO Zirvesi'ndeki lideri fena kızdırdı
Emekli imamdan yürekleri ısıtan karar: Minare yıkımı onlar için ertelendi

Minare yıkımı onlar için ertelendi
Rutte'nin Ankara halkına mesajı var: Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Ankara halkına özel bir mesajı var
NATO Zirvesi'nde Türkiye ve İngiltere'den tarihi anlaşma! Detayları gizli tutulacak

Avrupa'nın süper gücü ile anlaşma tamam! Detayları sır gibi saklanacak
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı
ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Petrolde sert yükseliş, altında düşüş

Kimse bunu beklemiyordu! Piyasalarda taşlar yerinden oynadı