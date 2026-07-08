Erzincan'da evde sağlık hizmetleri ve katkı payları değerlendirildi

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in katılımıyla, "Evde Sağlık Hizmetleri ve Hastane Katkı Payları" konulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri, Bilgi Sistemleri, Halk Sağlığı, Sağlık Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri genel müdürleri ile Bakan Danışmanı ve Saha Başkoordinatörü'nün katılımıyla çevrim içi bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Salih Coşkun ve ilgili birim sorumluları katıldı.

Toplantıda, Evde Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ile Hastane Katkı Payları başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin genel işleyişine ilişkin güncel konular ve önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı