Haberler

Erzincan'da el hijyeni için farkındalık standı kuruldu

Erzincan'da el hijyeni için farkındalık standı kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya El Hijyeni Günü kapsamında Erzincan'da, enfeksiyonların önlenmesinde el hijyeninin önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık standı kuruldu.

Dünya El Hijyeni Günü kapsamında Erzincan'da, enfeksiyonların önlenmesinde el hijyeninin önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık standı kuruldu.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen etkinlik, sağlık çalışanları ve hastalar tarafından ilgiyle karşılandı.

Etkinliğe Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'da katıldı. Kuyrukluyıldız, el hijyeninin güvenli sağlık hizmetinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

"El hijyeni için harekete geç, hayat kurtar" temasıyla yürütülen etkinlikte, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarının el hijyeni konusunda bilinçlendirilmesinin enfeksiyonların önlenmesinde kritik rol oynadığı ifade edildi.

Etkinlikte ayrıca Enfeksiyon Kontrol Komitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Karakeçili, El Hijyeni Koordinatörü Doç. Dr. Umut Devrim Binay ve Doç. Dr. Orçun Barkay ile asistan hekimler de yer aldı.

Bilgilendirme faaliyetlerinde doğru el yıkama teknikleri, el antiseptiği kullanımı ve enfeksiyonlardan korunma yöntemleri katılımcılara uygulamalı olarak gösterildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı

Avrupa ülkesinde hükümet düştü, başbakan görevden alındı
Eylem Tok 'Aile ile anlaştık' dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi

Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, babadan jet hızında yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı! En yakınları tutuklandı

13 yaşındaki çocuğun intiharının altından cinsel istismar çıktı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi

İki yıl sonra ilk buluşma! Tokalaşıp yan yana maç izlediler

2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda

Ölen 2 kardeşin son fotoğrafı! Hamile anne ve baba yoğun bakımda
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti

Genç futbolcu kazada hayatını kaybetti