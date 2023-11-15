Erzincan'da Diyabet Hastası Çocuklar İçin Moral Etkinliği Düzenlendi

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Erzincan'da Tip 1 diyabet hastası çocuklar ve aileleri için moral etkinliği düzenlendi. Vali Yardımcısı ve İl Müdürü de etkinlikte yer aldı.

14 Kasım Dünya Diyabet Gününde Erzincan'daki diyabet hastası çocuklar için moral etkinliği düzenlendi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Erzincan'da ilk defa gerçekleştirilen Tip 1 diyabet hastası çocuklar ile ailelerin buluştuğu moral etkinliği düzenlendi. Ebeveyn çocuk kütüphanesinde düzenlenen programa Vali Yardımcısı Ömer Özbay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, diyabet hastası çocuklar ve aileleri katıldı. Diyabet hastası çocuklar ve aileleri ile yakından ilgilenen Vali Yardımcısı Özbay ve Demirci, çocukların diyabet sağlık kitleri hakkında bilgiler alarak, aileleri ile bir süre sohbet ettiler.

Çocukların ara dönem tatillerinde, zamanlarını dolu dolu geçirmeleri hem çocukların hem de ailelerin tanışma fırsatı bulduğu programda, çocukların diyet programlarına bağlı kalarak ikramların sunulduğu, müzik, eğlence ve palyaço gösterileri ile eğlence dolu bir gün geçirdiler. - ERZİNCAN