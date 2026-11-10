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Erzincan'da anne ve baba adaylarına Gebe Okulu eğitimi sertifikası verildi

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Erzincan'da anne ve baba adaylarına Gebe Okulu eğitimi sertifikası verildi
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Erzincan Mengücek Gazi Hastanesi'ndeki Gebe Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan anne ve baba adaylarına sertifikaları verildi. Başhekim Hakan Gökalp Taş, eğitimlerin anne ve bebek sağlığı ile bilinçli ebeveynlik açısından önemli olduğunu belirterek katılımcıları tebrik etti.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan anne ve baba adaylarına sertifikaları takdim edildi.

Sertifika töreninde katılımcılarla bir araya gelen Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, sertifikaları anne ve baba adaylarına verdi.

Törende konuşan Taş, Gebe Okulu eğitimlerinin anne ve bebek sağlığının korunması, bilinçli ebeveynliğin desteklenmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek eğitimlerini tamamlayan katılımcıları tebrik etti.

Program, anne ve baba adaylarına sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir aile yaşamı temennisinde bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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