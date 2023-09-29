Erzin Devlet Hastanesi Başhekiminin Vefatı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Başhekim Dr. Ersin Mahmutluoğlu, Hatay'ın Erzin ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hatay'ın Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun hayatını (59) tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Dr. Mahmutluoğlu için bugün görev yaptığı Erzin Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Erzin Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Bahadır Remzi Bölükbaşı, Başhekim Ersin Mahmutluoğlu'nun mütevazi ve özverili çalışmasıyla herkese örnek olduğunu kaydederek, "Bizler onun personeli olarak kendimizi güvende hissettik. Kendine ayırması gereken istirahat zamanlarında bile görevinin aşığıydı. Yaptığı işlerde hiçbir zaman bıkkınlık duymadı. Kısaca insanlık için örnek biriydi. Bizler hakkımızı sonuna kadar helal ediyoruz" dedi.

Hastanedeki törenin ardından Mahmutluoğlu'nun cenazesi Karamustafalı Mahalle Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine; Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri, kurum amirleri, doktor, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. - HATAY