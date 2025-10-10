Erişkinlerde Aşılama Oranının Artırılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkanı Prof. Dr. Meltem Taşbakan, erişkinlerde aşılama oranının artırılması için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

EKMUD, erişkin bağışıklaması konusunda farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli derneklerin de katılımıyla bir otelde 6. Türkiye EKMUD Bağışıklama Akademisi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Prof. Dr. Meltem Taşbakan, toplantıda yaptığı konuşmada, bağışıklamanın dernek olarak en önem verdikleri konuların başında geldiğini, ülkede çocuk aşılamasında iyi bir düzeyde olunduğunu ancak erişkin aşılamasında farkındalık açısından istenen seviyeye ulaşılamadığını söyledi.

Yaptıkları anket çalışması ile aşılanma oranları hakkında bilgi paylaşan Taşbakan, şöyle konuştu:

"EKMUD olarak, 2023 ve 2024 yılları arasında 4 bin 279 katılımcı üzerinde anket çalışması yaptık ve burada influenza aşılanma oranı yüzde 27, risk grubunda olup da pnömokok aşı olması gerekenlerin sadece yüzde 33'ü aşılanmıştı. Amacımız yüzde 70 ve 80'lerin üzerine çıkmak. İleri yaşta ek hastalığı olanlarda pek çok hastalık daha ağır seyrediyor. Kalp hastalığı olanlarda influenza geçirildiğinde 7 gün içinde kalp krizi geçirme riski 6 kat daha artıyor. Ekim sonu, kasım başı aşılama için en ideal zamanlardan biri. İnfluenza aşısıyla kompilikasyon oranları azalıyor."

"Ana hedefimiz sağlıklı yaşlanma"

Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal ise aşı denildiğinde genellikle çocukların akla geldiğini ancak nüfusun giderek yaşlanması, nüfus dinamiklerindeki değişimler, göçler ve artan seyahatlerle birlikte bu durumun bulaşıcı hastalıkların yayılımını da hızlandırdığını vurguladı.

Birçok hastalıktan aşıyla korunmanın mümkün olduğunu belirten Köksal, çocukluk döneminde başlayan ve eksik kalan aşıların tamamlanmasının yanı sıra, yaş ve risk grubuna göre toplumun farklı kesimlerinin aşılanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

EKMUD olarak "Erişkin Bağışıklama Rehberi" oluşturduklarını aktaran Köksal, "Bizim ana hedefimiz olan sağlıklı yaşlanma. Doğumdan ölüme kadar olan bütün yaş gruplarında aşılanacak kişilere hitap edecek dernekleri bir araya getirmekti ve bunu başardık." dedi.

Türkiye EKMUD Akademi Başkanı Prof. Dr. Serap Gençer de yetişkinlerin artan riskler nedeniyle aşılamaya ihtiyaçları olduğuna dikkati çekerek, "Yeni risklerin ortaya çıkması ve aşılarla kazanılmış olan bağışıklığın yaşla birlikte azalması ve çocukluk döneminde olmayan yeni aşıların ortaya çıkması nedeniyle erişkinliklerin de aşılanması ve çocukluk takviminin yaşam boyu bağışıklama olarak erişkin yaş grubunda da devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.