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Erciyes Üniversitesi'nde Göz Kanserine Yeni Tedavi Yöntemi Uygulanmaya Başladı

Erciyes Üniversitesi'nde Göz Kanserine Yeni Tedavi Yöntemi Uygulanmaya Başladı
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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, göz kanserlerinde 'Plak Radyoterapi Yöntemi'nin uygulanmaya başladığını açıkladı. Bu yöntem, tümör tedavisinde sağlıklı dokuların korunmasını sağlıyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde göz kanserlerinde "Plak Radyoterapi Yöntemi" uygulanmaya başlandı.

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Şener, yaptığı yazılı açıklamada, bölümlerinde hastaların "Plak Radyoterapi Yöntemi" ile tedavi edilmeye başlandığını ifade etti.

İleri teknolojik tedavinin bugüne dek bazı özel merkezlerde sunulduğunu anlatan Şener, kamu hastaneleri arasında sadece ERÜ Tıp Fakültesi'nde sunulduğunu belirtti.

Tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Şener, şunları kaydetti:

"Üzerinde radyoaktif madde bulunan küçük bir metal plak gözün dış yüzeyine, tümörün tam karşısına cerrahi olarak yerleştiriliyor. Plak birkaç gün boyunca gözde kalarak sadece tümörlü bölgeye radyasyon veriyor. Bu sayede hem tümör tedavi ediliyor hem de sağlıklı dokular korunuyor. Tedavi, göz hastalıkları uzmanı, radyasyon onkoloğu ve radyasyon fizikçisinden oluşan multidisipliner bir ekip tarafından planlanıp, uygulanıyor."

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Sağlık
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