Erbaa'da Bebek Kaçırma Tatbikatı: Otomobille Kaçırılan Bebek Kurtarıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hastanede düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği otomobille kaçırılan bebek kurtarıldı. Tatbikatta otomobildeki şüpheli, aracına tutunan güvenlik görevlisini yaklaşık 30 metre sürükledi.

Erbaa Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri ve vatandaşların katıldığı bebek kaçırma tatbikatı yaptı. Tatbikatta sağlık çalışanları, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri görev aldı. Senaryo gereği oyuncak bebek, çocuk servisine giren bir kişi tarafından kaçırıldı. Sağlık görevlileri tarafından 'pembe kod' adı verilen acil durum uygulamasına geçildi. Güvenlik görevlileri tarafından bebeği kaçıran kişinin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı. Tatbikatta çekilen ve hastanenin sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde bebeği kaçıran kişinin hastane bahçesinde bir otomobile binmesi ve arkadan koşan güvenlik görevlisinin, otomobilin sürücü camından müdahale etmek istemesi, bu sırada gaza basan sürücünün güvenlik görevlisini yaklaşık 30 metre sürüklemesinin ardından da durması yer alıyor.