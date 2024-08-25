Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, maymun çiçeği virüsü hakkında bilgi verdi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Maymun çiçeği virüsü hakkında bilgiler veren Davutoğlu, "Çiçek gibi döküntünün olması çok tipik bir belirtidir" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

"ÇİÇEK HASTALIĞININ KUZENİ"

"İnsandan insana yayılımını hızlandırmış, önce hayvandan insana sıçramış. Kıtada salgınlar yaparken diğer kıtalarda da lokal, kısmi vakalara sebep olmuş bir çiçek virüs ailesinden onun kuzeni olan etkenden bahsediyoruz. Çiçek hastalığı gibi içi sıvı dolu kabarcıkların olduğu ve giderek içinin iltihaplandığı ve kabuklandığı bir hastalık."

"BAZI VAKALAR UYUZ HASTALIĞINA BENZİYOR"

"Bazı vakalarda uyuz hastalığına ve su çiçeğine benzeyen daha seyrek döküntüler olabiliyor. 2-4 hafta kadar sürüyor bu belirtiler."