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Endonezya'da Şarbon Vakaları: Bir Kişi Öldü, 85 Kişi Hastalandı

Endonezya'da Şarbon Vakaları: Bir Kişi Öldü, 85 Kişi Hastalandı

Sağlık Haberleri

Endonezya'nın Yogyakarta eyaletine bağlı Gunung Kidul bölgesinde bulunan Candirejo köyünde koruyucu giysiler içindeki bir personel bir ahıra dezenfektan sıkıyor, 7 Temmuz 2023. Yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, Endonezya'nın Yogyakarta eyaletinde bir kişinin şarbondan öldüğünün doğrulandığını ve enfekte et tüketen 85 kişinin hastalığa yakalandığını duyurdu. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

YOGYAKARTA, 7 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta eyaletine bağlı Gunung Kidul bölgesinde bulunan Candirejo köyünde koruyucu giysiler içindeki bir personel bir ahıra dezenfektan sıkıyor, 7 Temmuz 2023.

Yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, Endonezya'nın Yogyakarta eyaletinde bir kişinin şarbondan öldüğünün doğrulandığını ve enfekte et tüketen 85 kişinin hastalığa yakalandığını duyurdu. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Sağlık

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