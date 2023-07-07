Endonezya'da Şarbon Vakaları: Bir Kişi Öldü, 85 Kişi Hastalandı

Endonezya'nın Yogyakarta eyaletine bağlı Gunung Kidul bölgesinde bulunan Candirejo köyünde koruyucu giysiler içindeki bir personel bir ahıra dezenfektan sıkıyor, 7 Temmuz 2023. Yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, Endonezya'nın Yogyakarta eyaletinde bir kişinin şarbondan öldüğünün doğrulandığını ve enfekte et tüketen 85 kişinin hastalığa yakalandığını duyurdu. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)