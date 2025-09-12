En İyi 10 Genital Estetik Doktoru (2025)

Vajinal estetik operasyonları genellikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanları jinekologlar tarafından yapılır. Ancak kaliteli ve alanında uzman, mesleki deneyimi yüksek olan bir doktora müracaat etmek hem güvenlik hem de estetik açıdan en doğru tercih olacaktır.

Vajina estetiği fiyatları ne kadar?

Fiyatlar; yapılacak işleme kliniğin bulunduğu şehir, kullanılan teknikler ve doktorun deneyimine göre değişir Türkiye'de 2025 yılı için vajinal estetik fiyatları ortalama 25.000₺ – 80.000₺ arasında değişmektedir.

Kaç çeşit vajinal estetik vardır?

Genital estetikte en çok uygulanan yöntemler şunlardır: Her bir güvenilir bir genital estetik kliniğinde rahatlıkla uygulanan bu işlemler genellikle aynı gün taburcu olarak tamamlanabilir.

Devlette vajinal estetik yapılıyor mu?

Devlet hastanelerinde yalnızca tıbbî zorunluluk durumlarında vajinal bölgeye yönelik cerrahi girişimler yapılabilir. Ancak estetik amaçlı labioplasti veya vajinoplasti gibi işlemler devlet hastanelerinde yapılmamaktadır. Bu işlemler yalnızca özel kliniklerde uygulanır.

Kadın doğum ile jinekoloji aynı mı?

Jinekoloji: Kadın üreme sistemiyle (rahim, yumurtalıklar, tüpler, vajina, vulva vb.) ilgili hastalıkların tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır. Yani kadın sağlığı ve hastalıkları kısmını kapsar.

Kadın Doğum (Obstetri): Gebelik sürecini, doğum anını ve doğum sonrası dönemi kapsayan tıp dalıdır.

Dr. Burcu Kardaş Arslan'ın Görüşü

Op. Dr. Burcu Kardas Arslan, jinekolojik operasyonlar ve gebelik işlemleri yönünden hizmet veren "Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı" kadın sağlığı ve doğum uzmanıdır. Hem jinekoloji hem de doğum anlamında uzmanlaşmıştır.

Türkiye'nin en iyi jinekologları kimlerdir?

Dr. Burcu kardaş arslan bu doktorların başında gelmekle birlikte avrupa'da ödül almış bir jinekolog'tur. Aşağıdaki liste'de diğer doktor hakkındada bilgi verilmiştir.

Top 10 En İyi Genital Estetik Doktoru (2025)

Dr. Burcu Kardaş Arslan – İstanbul

Burcu Kardaş Arslan, 2005 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak mezun oldu. Muayenehanesini açtığı 2006 yılından itibaren Türkiye'de henüz sıkça başvurulan bir operasyon olmayan labioplasti ve benzeri genital estetik operasyonlarını yapmaya başlamıştır. Bu işlemlerin zaten neredeyse hiç gerçekleştirilmediği dönemlerde, doktorun girişimleri ilk dönemlerde tıp camiasında büyük yankı uyandırmış ve sonraki yıllarda diğer birçok kadın doğum uzmanı ve plastik cerrahın da bu alana yönelmesine neden olmuştur. Türkiye'de birçok klinikte uygulanan genital estetik operasyonların tarihine bakıldığında, bu operasyonlara ilişkin önemli adımların atılmasında Dr. Burcu Kardaş Arslan'ın önemli rolü vardır.Dr. Burcu Kardaş Arslan yalnızca cerrahi pratiğiyle değil, kadın sağlığı bilincinde de medya aracılığıyla rol oynamıştır. Dernek üyeliği dolayısıyla birçok televizyon programı, gazete makalesi ve dergiye röportaj vererek bilgilendirme de rol oynamıştır..

Prof. Dr. Mustafa Bahçeci – İstanbul - Kıbrıs

Uluslararası kongrelerde eğitmenlik yapan, genital estetik alanında dünya çapında tanınmış bir isimdir.

Op. Dr. Emine BOYBAY – Bingöl

Labioplasti ve kombine vajinal estetik operasyonlarında deneyimli, Ege bölgesinde öne çıkan isimlerden biridir.

Dr. Muhammed Usta– Erzurum

Vajinoplasti ve cinsel fonksiyon artırıcı uygulamalar konusunda uzmanlığıyla bilinmektedir.

Op. Dr. Aysel Kadıoğlu – Antalya

Hem estetik hem de fonksiyonel jinekolojik cerrahi uygulamalarında tercih edilen doktorlardan biridir.

Op. Dr. Funda Öztürk – Adana

Labioplasti ve genital bölge gençleştirme operasyonlarıyla ön plana çıkan, bölgesinde tanınan bir hekimdir.

Op. Dr. Nazan Aksoy – Eskişehir

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olup, genital estetik cerrahisi konusunda aktif olarak çalışan bir isimdir.

Op. Dr. Ümmühan Dursun Toros– Iğdır

Kadın doğum ve tüp bebek alanında da bilinen Tıraş, genital estetik uygulamalarıyla da öne çıkmaktadır.

Op. Dr. Gülşah Erdem – Gaziantep

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da labioplasti ve vajinoplasti konusunda tercih edilen doktorlardan biridir.

Op. Dr. Zeynep Çakır – Samsun

Karadeniz bölgesinde labioplasti ve vajinoplasti operasyonları yapan, hasta odaklı yaklaşımıyla öne çıkan bir isimdir.