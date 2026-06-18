E-Nabız üzerinden bağış yaptığı ortaya çıkan emekli öğretmenin organları, 3 hastaya umut oldu

MANİSA'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve e-Nabız sistemi üzerinden organ bağışı yaptığı anlaşılan emekli öğretmen Mesut Kuşçu'nun (67) operasyonla alınan organları, 3 hastaya umut oldu.

Manisa'da yaşayan emekli öğretmen Mesut Kuşçu, 14 Haziran'da rahatsızlandı. Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne başvuran Kuşçu'ya beyin kanaması teşhisi konulup, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ancak Kuşçu'nun beyin ölümü gerçekleşti. İncelemede, Kuşçu'nun sağlığında e-Nabız sistemi üzerinden organ bağışında bulunduğu tespit edildi. Ailesiyle gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bağış süreci başlatıldı.

İKİ BÖBREĞİ VE KARACİĞERİ ALINDI

Türkiye'deki 9 organ nakli bölgesinden biri olan İzmir Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi'nde 'Hayatta Bağıştan Kadaverik Bağışa' uygulamasında bölgesel anlamda ilk kez bir süreç tamamlanmış oldu. Hastaneye gelen organ nakli ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla Kuşçu'nun iki böbreği ve karaciğeri alındı. Organlar, nakil bekleyen 3 hastaya ulaştırılmak üzere ilgili nakil merkezlerine gönderildi.

TOĞRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Mesut Kuşçu için dün Hatuniye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kuşçu'nun cenazesi, Muradiye Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı