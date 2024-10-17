Elektronik sigara 7 yaşındaki çocuğu gözünden etti

Elektronik sigaralar kalıcı solunum problemi gibi bir riskin yanı sıra elektronik aksamın patlamasıyla yaralanmalara da yol açabiliyor. Son olarak İngiltere'de meydana gelen olayda Ruby Grainger isimli 7 yaşındaki kız çocuğu, sokakta yürüdüğü sırada yanında birden patlayan elektronik sigara parçalarının yüzüne gelmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

GÖZÜNÜ VE GÖZ ÇUKURUNU KAYBETTİ

Daily Mail'in haberine göre, 32 yaşındaki annesi Ciara Grainger, talihsiz kızın bir gözünü ve göz çukurunu kaybettiğini söyledi. Anne Grainger, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı: "Minibüse doğru yürüyorduk. Aniden yüzüne bir şey çarptı. Sadece çığlıklar duydum, yüzüne baktığımda yere yığılabilirdim. Yüzünden kan fışkırıyordu. Royal Victoria Göz ve Kulak Hastanesi'ne nakledilmeden önce ambulansla Dublin'deki Tallaght Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil bir operasyonla gözünün çıkarıldığını söylediler. Doktorlar, bu tür bir hasarın ilk kez görüldüğünü söylediler. Patlamalar görmüşler ama tüm gözünü, göz çukurunu, her şeyini kaybetmiş. Sanırım çocuğumun artık gözünün olmadığını tam olarak kavrayamadım. Bir anda hayatımız mahvoldu"

"PATATES PÜRESİ GİBİ OLDU"

Ruby dışında 3 çocuğa daha sahip olan kadın, doktorların göz hasarının pil asidi nedeniyle oluştuğunu düşündüğünü ve kızının "Göz küresinin patates püresi gibi olduğunu" dile getirdi. Aile, 6 hafta içinde göz çukurunun yeterince iyileşmesini ve ameliyatla protez göz takılabilmesini umuyor.